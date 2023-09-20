Гол Языджи помог «Лиллю» одержать победу в стартовом матче группового этапа ЛК

Завершился матч 1-го тура группы А Лиги конференций между французским «Лиллем» и словенской «Олимпией». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Йоеем Коем из Нидерландов. «Лилль» одержал победу со счётом 2:0.
Первый мяч был забит в конце первого тайма. Канадский нападающий Джонатан Дэвид открыл счёт и вывел французскую команду вперёд. В добавленное ко второму тайму время турецкий футболист «Лилля» Юсуф Языджи, выступавший за московский ЦСКА, установил окончательный счёт встречи, реализовав 11-метровый удар.
Также стоит отметить, что в составе «Лилля» на 69-й минуте на поле появился бывший игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Он не сумел отметиться результативными действиями.
Помимо «Лилля» и «Олимпии», в группе А сыграют «КИ Клаксвик» и братиславский «Слован».
- 20 сентября 2023
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