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«Галатасарай» вырвал ничью у «Копенгагена» в матче ЛЧ, уступая в два мяча в конце игры

«Галатасарай» вырвал ничью у «Копенгагена» в матче ЛЧ, уступая в два мяча в конце игры
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Завершился матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и датским «Копенгагеном». Встреча прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 35-й минуте, когда норвежский нападающий Мохамед Эльюнусси вывел «Копенгаген» вперёд с передачи полузащитника Лукаса Лерагера. На 58-й минуте португалец Диогу Гонсалвеш увеличил преимущество датского клуба. Ассист на счету защитника Биргера Мелинга.

Однако «Копенгаген» заканчивал игру в меньшинстве из-за того, что защитник Элиас Йелерт получил вторую жёлтую карточку на 73-й минуте. Этим сумел воспользоваться турецкий клуб, перевернув матч за две минуты. На 86-й Саша Боэ отыграл один мяч, а на 88-й Тете, который ассистировал в случае с первым голом, сравнял счёт с передачи Уилфрида Захи.

Помимо этих двух клубов, в группе А выступают мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Эльюнусси – 35'     0:2 Гонсалвеш – 58'     1:2 Боэ – 86'     2:2 Тете – 88'    
Удаления: нет / Йелерт – 73'
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