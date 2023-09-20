«Галатасарай» вырвал ничью у «Копенгагена» в матче ЛЧ, уступая в два мяча в конце игры

Завершился матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между стамбульским «Галатасараем» и датским «Копенгагеном». Встреча прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Команды сыграли вничью — 2:2.
Счёт был открыт на 35-й минуте, когда норвежский нападающий Мохамед Эльюнусси вывел «Копенгаген» вперёд с передачи полузащитника Лукаса Лерагера. На 58-й минуте португалец Диогу Гонсалвеш увеличил преимущество датского клуба. Ассист на счету защитника Биргера Мелинга.
Однако «Копенгаген» заканчивал игру в меньшинстве из-за того, что защитник Элиас Йелерт получил вторую жёлтую карточку на 73-й минуте. Этим сумел воспользоваться турецкий клуб, перевернув матч за две минуты. На 86-й Саша Боэ отыграл один мяч, а на 88-й Тете, который ассистировал в случае с первым голом, сравнял счёт с передачи Уилфрида Захи.
Помимо этих двух клубов, в группе А выступают мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
- 20 сентября 2023
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