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Васютин: было ощущение, что додавим «Ахмат». Заранее не настраивался на пенальти

Васютин: было ощущение, что додавим «Ахмат». Заранее не настраивался на пенальти
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Голкипер «Зенита» Александр Васютин прокомментировал матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:3 (по пен. 4:2)).

«Как мне матч? Качели. Плохо очень начали, но потом проявили характер, в первом тайме перевернули с 2:0 на 2:3. И в целом после перерыва неплохо смотрелись. У нас подходы были, у них подходы были — они забили. Чья вина, что пропустили три гола? Общая, конечно. Будем разбираться — хотелось бы поменьше пропускать.

Настраивался на серию пенальти в конце матча? Нет, у меня было ощущение, что додавим. Имели хорошие подходы, так что заранее не настраивался.

Что происходит у вас в голове в момент удара в серии пенальти? Ничего такого сверхъестественного — стараюсь максимально сконцентрироваться и подключить чутьё. Что советуют партнёры и тренеры перед серией пенальти? Мы готовимся, смотрим бьющих. В принципе, обычное дело. Каких-то конкретных установок прямо перед серией пенальти нет.

Кто лучший вратарь «Зенита» для серии одиннадцатиметровых? Ха-ха-ха! Задайте вопрос Сергею Богдановичу (улыбается)», — приводит слова Васютина пресс-служба клуба.

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