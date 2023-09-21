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Ван Дейк: сделаем всё, чтобы выиграть Лигу Европы, но не стоит торопить события

Ван Дейк: сделаем всё, чтобы выиграть Лигу Европы, но не стоит торопить события
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об участии своей команды в Лиге Европы — 2023/2024.

«Мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили этого по итогам прошлого сезона. Мы примем участие в Лиге Европы и сделаем всё, чтобы победить в ней. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом.

Нам не стоит торопить события. Каждая игра в каждом турнире будет весьма непростой. В начале нового сезона мы показываем хороший футбол, но сейчас только сентябрь», – приводит слова ван Дейка Daily Mail.

«Ливерпуль» сыграет свой первый матч на групповом этапе Лиги Европы в четверг, 21 сентября. В соперниках у подопечных Клоппа будет австрийский ЛАСК. Также в квартет с мерсисайдцами попали бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза».

Ранее стало известно, что болельщики «Ливерпуля» признали новичка команды полузащитника Доминика Собослаи лучшим игроком «красных» в августе.

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