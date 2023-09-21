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Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией» в ЛЧ

Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией» в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении команды в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4).

«Я разочарован, потому что мы должны оставаться в игре. Когда ты забиваешь три гола в матче с «Баварией», то по крайней мере ты должен набирать очко. Мы живём в период, когда многое играет против нас, но мы должны добиться успеха сами. Когда мы не соблюдаем принципы нашей игры, мы пропускаем голы.

Каждая игра сейчас важна. Но мы должны добиться успеха сами. Никто нам не поможет, Надо не позволять сопернику забить гол, как это сделали мы. Дело не в одной ошибке. Мы должны быть последовательными, тогда будем выигрывать матчи. Только мы можем это сделать. Это в наших руках и ни в каких других», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».

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