«Бавария» просто смяла «Манчестер Юнайтед»! А потом устроила себе приключения

«Бавария» и «МЮ» стартовали в Лиге чемпионов на фоне неудачных матчей в чемпионате. Обе команды потеряли очки в последнем туре. И если «Бавария» по набранным очкам делит первое место, то «МЮ» — 11-е.

Перед матчем не было сомнений, кто фаворит. Тем более раз игра проходила в Мюнхене. Однако началась она с убойного шанса гостей. Эриксен с линии вратарской бил по воротам, но «Баварию» спас Ульрайх (если что, Нойер всё ещё травмирован). Остаётся только догадываться, как сложился бы матч, если бы «МЮ» повёл в счёте и получил удобный сценарий.

Такие промахи «Бавария» не прощает. Уже в первом тайме хозяева дважды пробили в створ, и это оказались два гола. Сначала Кейн и Зане классно сыграли в стеночку, и немец пробил по воротам. Казалось, что удар получился неудачным — близко к центру ворот, но Онана умудрился пропустить в ближний. Явная ошибка вратаря.

И буквально через четыре минуты «Бавария» забила снова. Мусиала на рывке прошёл по левому флангу и отдал под удар Гнабри, который точно пробил примерно с 11 метров. Тут уже без претензий к Онана. А вот почему защитники «МЮ» оставили в центре штрафной абсолютно неприкрытого соперника — загадка.

В матче были моменты, когда интрига на мгновение возвращалась. «МЮ» уверенно контролировал мяч в начале второго тайма и даже смог забить. Отличился Хойлунн, которому помог рикошет от Ким Мин Джэ. Для датского нападающего это первый гол в Лиге чемпионов в дебютном матче в турнире.

Правда, уже через пять минут сработала старая тоттенхэмовская связка Эриксен — Кейн. Первому мяч попал в руку, а второй уверенно реализовал пенальти.

После этого «Бавария» была ближе к четвёртому голу, чем «МЮ» ко второму. Зане даже угодил в штангу, однако гости всё-таки забили. Классная комбинация закончилась немного неуклюжим ударом Каземиро, который валялся на газоне.

Правда, и тут «Бавария» моментально восстановила комфортное преимущество в два мяча. Сначала Мюллер попал в штангу, а затем отличился Тель после изящного паса Киммиха.

И это был тот случай, когда преимущество в два мяча пригодилось. На последней минуте компенсированного времени Каземиро умудрился сделать дубль — пробил головой после подачи Фернандеша со штрафного. Сразу после этого игра закончилась.

«МЮ» ехал в Мюнхен играть в открытый футбол, а не стоять у своих ворот. Это был изначально рискованный план на игру. Получилось то, чего и стоило ожидать. «Бавария» была лучше и заслуженно победила. Для этого даже не потребовался Тухель на скамейке, который был дисквалифицирован. Без него только веселее вышло.