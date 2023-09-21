Мартин Эдегор — о матче с ПСВ: мы очень хотели показать высокий результат

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями после матча с «ПСВ Эйндховен».
«Я думаю, что мы были очень настроены. Мы очень хотели показать высокий результат, и возвращение в это соревнование очень много значит для нас, игроков, болельщиков, клуба, для всех, и я думаю, что вы увидели это с самого начала.
Атмосфера была нереальной. Я думаю, это те дни, о которых ты мечтал, когда был маленьким ребенком, играя на поле с друзьями. Это те дни, о которых ты мечтаешь, так что это невероятно, и я действительно наслаждался этим», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».
Вчера, 20 сентября, «Арсенал» на своём поле обыграл ПСВ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 4:0. Эдегор сделал в матче 1+1 по системе гол+пас.
Последний раз «Арсенал» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017. Тогда красно-белые вышли из группы с первого места, но вылетели в 1/8 финала от «Баварии» с общим счётом 2:10 в двухматчевом противостоянии (1:5; 1:5).
- 21 сентября 2023
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