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Защитник «Ростова» Игнатов: для меня это дебют мечты

Защитник «Ростова» Игнатов: для меня это дебют мечты
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Футболист «Ростова» Герман Игнатов прокомментировал свой дебют за команду в игре Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Темп был очень высокий, выложился на максимум. Как оценю результат? Думаю, два очка для нас – хороший результат. Тем более в таблице всё довольно плотно. Был очень важный матч. Можно ли этот матч назвать дебютом мечты? Думаю, можно. Тем более я родился в Ростове-на-Дону, играю тут с 9 лет. Для меня это мечта», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Матч группового этапе Пути РПЛ Кубка России завершился победой «Ростова» в серии пенальти. После четырёх туров команда Валерия Карпина занимает первое место в своей группе, имея в активе восемь очков. В этом сезоне Игнатов провёл семь матчей в Молодёжной футбольной лиге. Матч с казанским «Рубином» стал для него дебютным во взрослом футболе.

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