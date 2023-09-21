Вратарь «Лацио» Проведель не намерен получать российское гражданство

Футбольный агент Джанни Рава, представляющий интересы голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, заявил, что его клиент не собирается получать российский паспорт. Напомним, у 29-летнего вратаря есть русские корни. Проведель родился в городе Порденоне — его отец из Италии, а мать Елена родом из Москвы.
«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской Премьер-Лиги, то нам никто не звонил», — приводит слова Равы «РИА Новости Спорт».
В прошлом сезоне Проведель сыграл за «Лацио» во всех 38 матчах Серии А. Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов — 2023/2024 с «Атлетико» (1:1) Проведель забил гол на 90+5-й минуте. Голкипера номинировали на звание автора лучшего мяча недели в турнире.
- 21 сентября 2023
-
12:24
-
12:22
-
12:13
-
12:09
-
12:02
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:12
-
11:08
-
10:55
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:21
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
09:22
-
09:15
-
08:49