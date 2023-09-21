Вратарь «Лацио» Проведель не намерен получать российское гражданство

Футбольный агент Джанни Рава, представляющий интересы голкипера «Лацио» Ивана Проведеля, заявил, что его клиент не собирается получать российский паспорт. Напомним, у 29-летнего вратаря есть русские корни. Проведель родился в городе Порденоне — его отец из Италии, а мать Елена родом из Москвы.

«Нет, Иван не планирует получать российский паспорт. Что касается интереса со стороны сборной России и клубов Российской Премьер-Лиги, то нам никто не звонил», — приводит слова Равы «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне Проведель сыграл за «Лацио» во всех 38 матчах Серии А. Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

В матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов — 2023/2024 с «Атлетико» (1:1) Проведель забил гол на 90+5-й минуте. Голкипера номинировали на звание автора лучшего мяча недели в турнире.