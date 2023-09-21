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Гол вратаря «Лацио» на последних минутах номинирован на звание лучшего на неделе в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз за лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов — 2023/2024.

В список номинированных взятий ворот попали:

Гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, который сравнял счёт в матче 1-го тура с «Атлетико» (1:1) на 90+5-й минуте.

Гол форварда «Барселоны» Жоау Феликса, положивший начало разгрому «Антверпена» (5:0).

Гол полузащитника «Ланса» Анжело Фюльжини, сравнявшего счёт в игре с «Севильей» (1:1). Мяч был забит прямым ударом со штрафного.

Гол вингера «Галатасарая» Тете, который на 88-й минуте матча с «Копенгагеном» (2:2) вырвал для своей команды ничью.

Напомним, вратарь «Лацио» Проведель стал вторым голкипером в истории Лиги чемпионов, забившим с игры. До этого подобное удавалось только голкиперу «Стандарда» Синану Болату – в 2009 году он поразил ворота АЗ.