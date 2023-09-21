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Канчельскис: Захарян — пример для всех россиян, не побоялся и вышел из комфортных условий

Канчельскис: Захарян — пример для всех россиян, не побоялся и вышел из комфортных условий
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Арсену Захаряну в «Реале Сосьедад» придётся побыть в статусе запасного игрока. Однако, по мнению Канчельскиса, даже так молодой россиянин будет прогрессировать больше, чем прогрессировал бы в «Динамо».

«Захаряну придётся какое-то время побыть в статусе запасного игрока. В «Сосьедаде» очень приличная команда, высокий уровень конкуренции. Арсену надо запастись терпением и хорошо работать на тренировках. Он в любом случае будет больше прогрессировать, чем если бы остался в РПЛ. Хорошо, что уехал. Захарян — пример для всех остальных российский игроков. Он не побоялся и вышел из комфортных условий, которые были в «Динамо», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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