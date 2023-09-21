Стало известно, кто обокрал фан-шоп «Рубина». Полиция задержала грабителя

Полиция нашла подозреваемого во взломе нового фан-шопа «Рубина», им оказался 48-летний мужчина, проживающий в Казани. Личные данные преступника не разглашаются, однако сам задержанный полностью признал свою вину, информирует телеграм-канал «Инсайдлар».
По сведениям источника, мужчина признался, что большую часть украденного успел продать случайным прохожим на улице. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Ранее в СМИ появилась информация, что 18 сентября мужчина вскрыл дверь фан-шопа на стадионе команды — «Ак Барс Арене». Злоумышленник украл из магазина различные предметы клубной атрибутики: кепки, футболки и толстовки в сумме на 65 тыс. рублей. Сигнализация сработала, но до ЧОПа сообщение почему-то не дошло. Пропажу обнаружили работники магазина следующим утром.
- 21 сентября 2023
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