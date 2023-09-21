Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто обокрал фан-шоп «Рубина». Полиция задержала грабителя

Стало известно, кто обокрал фан-шоп «Рубина». Полиция задержала грабителя
Аудио-версия:
Комментарии

Полиция нашла подозреваемого во взломе нового фан-шопа «Рубина», им оказался 48-летний мужчина, проживающий в Казани. Личные данные преступника не разглашаются, однако сам задержанный полностью признал свою вину, информирует телеграм-канал «Инсайдлар».

По сведениям источника, мужчина признался, что большую часть украденного успел продать случайным прохожим на улице. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в СМИ появилась информация, что 18 сентября мужчина вскрыл дверь фан-шопа на стадионе команды — «Ак Барс Арене». Злоумышленник украл из магазина различные предметы клубной атрибутики: кепки, футболки и толстовки в сумме на 65 тыс. рублей. Сигнализация сработала, но до ЧОПа сообщение почему-то не дошло. Пропажу обнаружили работники магазина следующим утром.

Материалы по теме
Шесть новичков к игре с «Зенитом»! «Рубин» мощно усилился в последний день летнего окна
Шесть новичков к игре с «Зенитом»! «Рубин» мощно усилился в последний день летнего окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android