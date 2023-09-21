Гойкович: в этом сезоне РПЛ «Оренбург» должен занять место выше седьмого

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о целях своей команды в текущем сезоне.
«Я изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого. С каждым годом наши результаты должны становиться лучге, потому что команда уже сыграна, все друг друга знают. К сожалению, начало сезона вышло неудачным — мы потеряли много очков, но сейчас начали исправлять ситуацию. Надеюсь, мы наберём очки до следующего перерыва на матчи сборных и сделаем всё возможное, чтобы занять высокое место в турнирной таблице», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
После увольнения Иржи Ярошика «Оренбург» провёл четыре матча во всех турнирах, в которых трижды победил и не разу не проиграл. Общая разница мячей за этот период — 7:1.
На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после восьми туров.
- 21 сентября 2023
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:06
-
16:04
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:26
-
15:24
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
15:04
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:42
-
14:41
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:40