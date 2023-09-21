Гойкович: в этом сезоне РПЛ «Оренбург» должен занять место выше седьмого

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о целях своей команды в текущем сезоне.

«Я изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого. С каждым годом наши результаты должны становиться лучге, потому что команда уже сыграна, все друг друга знают. К сожалению, начало сезона вышло неудачным — мы потеряли много очков, но сейчас начали исправлять ситуацию. Надеюсь, мы наберём очки до следующего перерыва на матчи сборных и сделаем всё возможное, чтобы занять высокое место в турнирной таблице», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После увольнения Иржи Ярошика «Оренбург» провёл четыре матча во всех турнирах, в которых трижды победил и не разу не проиграл. Общая разница мячей за этот период — 7:1.

На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после восьми туров.