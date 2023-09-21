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Сазонов: играть в Италии было моей мечтой

Сазонов: играть в Италии было моей мечтой
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Грузинский защитник Саба Сазонов заявил, что выступать в Италии было его мечтой. Напомним, Сазонов перешёл в туринский «Торино» из московского «Динамо».

«Я хочу дебютировать, хочу играть и бороться за место в стартовом составе. Играть в Италии было моей мечтой. Я знаю, что в Италии отличная тренировочная база для защитников», — приводит слова Сабы Сазонова Toro Goal в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер Сазонова. Грузинский футболист 30 августа прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.

21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

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