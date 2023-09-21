Нагельсман станет главным тренером сборной Германии в ближайшие дни

Немецкий тренер Юлиан Нагельсман станет главным тренером национальной команды Германии в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, соглашение между сторонами почти подписано. Как минимум Нагельсман и бундестим договорились о контракте и зарплате.

Ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026. Также сообщалось, что тренер будет зарабатывать около € 400 тыс. в месяц.

Напомним, 36-летний специалист покинул «Баварию» в марте этого года. На посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель. В последнем матче под руководством Нагельсмана «Бавария» уступила «Байеру» со счётом 1:2.