Нагельсман станет главным тренером сборной Германии в ближайшие дни
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Немецкий тренер Юлиан Нагельсман станет главным тренером национальной команды Германии в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, соглашение между сторонами почти подписано. Как минимум Нагельсман и бундестим договорились о контракте и зарплате.
Ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026. Также сообщалось, что тренер будет зарабатывать около € 400 тыс. в месяц.
Напомним, 36-летний специалист покинул «Баварию» в марте этого года. На посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель. В последнем матче под руководством Нагельсмана «Бавария» уступила «Байеру» со счётом 1:2.
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