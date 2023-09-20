Экс-игрок «Баварии» Вагнер может стать помощником Нагельсмана в сборной Германии
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Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Сандро Вагнер близок к тому, чтобы стать одним из помощников Юлиана Нагельсмана в сборной Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, и Нагельсман, и Руди Фёллер настаивают на кандидатуре 35-летнего Вагнера. Сообщается, что Юлиан и Сандро готовы к работе в немецкой национальной команде. Окончательного решения по другому помощнику Фёллера в прошедшем матче с Францией (2:1) Ханнесу Вольфу пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что DFB планирует предложить Нагельсману контракт до чемпионата мира — 2026. Отметим также, что Евро-2024, который станет для Германии домашним, пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 стадионов и 10 городов.
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