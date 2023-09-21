Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов станет отцом

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов ожидает ребёнка.
«Делюсь радостным событием нашей семьи», — написала супруга футболиста Карина Истомина в своих социальных сетях, прикрепив видео, на котором видно, что она беременна.
Фото: Личный архив Карины Истоминой
Карина Истомина является моделью, диджеем и блогером. Также 29‑летняя девушка — одна из основательниц YouTube‑шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.
Игрок выступает за бело-голубых с января 2022 года. В текущем сезоне 33-летний российский нападающий провёл 10 матчей во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
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