Президент РФС: 12 октября Россия проведёт игру с Камеруном. Скорее всего, на «ВТБ Арене»
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Скорее всего, она пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
«12 октября мы проведём игру с Камеруном — это будет домашняя игра. Скорее всего она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другая арена. «ВТБ Арена»? Скорее всего, да.
Переговоры ведутся ещё с несколькими сборными. Когда мы договоримся — расскажем. В том числе с командами с африканского континента ведутся переговоры», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о деталях проведения товарищеского матча со сборной России.
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