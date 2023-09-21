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Президент РФС: 12 октября Россия проведёт игру с Камеруном. Скорее всего, на «ВТБ Арене»

Президент РФС: 12 октября Россия проведёт игру с Камеруном. Скорее всего, на «ВТБ Арене»
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Скорее всего, она пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«12 октября мы проведём игру с Камеруном — это будет домашняя игра. Скорее всего она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другая арена. «ВТБ Арена»? Скорее всего, да.

Переговоры ведутся ещё с несколькими сборными. Когда мы договоримся — расскажем. В том числе с командами с африканского континента ведутся переговоры», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о деталях проведения товарищеского матча со сборной России.

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