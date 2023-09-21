В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение матча с Россией в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о деталях возможного проведения товарищеского матча со сборной России. Ранее в СМИ появилась информация, что игра камерунцев и россиян состоится 12 октября.

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идёт работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Блеза Джунана Sport24.