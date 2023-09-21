Президент «Торпедо» Савин рассказал о подписании Полоза

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о том, как удалось подписать нападающего Дмитрия Полоза.
«Не возникло ли у «Торпедо» сложностей с высокими финансовыми запросами Полоза? Нет. С Дмитрием всё было так, как и с любым другим футболистом. Мы чётко понимаем наш бюджет и знаем, сколько можем инвестировать. Любой игрок является главой своей семьи, и у него есть задача зарабатывать деньги для неё. Но у Дмитрия было огромное желание присоединиться к «Торпедо». Вместе с супругой они приходили на наши тренировочные игры, знакомились с клубом. Мы общались лично. Для них было важно отношение клуба к футболисту. Дальше Дима начал с нами тренироваться и убедился, что мы ставим максимальные задачи. В итоге договорились», — приводит слова Савина «Матч ТВ».
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