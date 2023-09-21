Хавбек «Оренбурга» Башич: если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич считает, что форвард стамбульского «Фенербахче» Эдин Джеко был бы лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги, если бы играл в нашей стране.
«Я знаком с Джеко. Виделся с ним неделю назад, мы были в одном отеле. Если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде», — приводит слова Башича Sport24.
37-летний Эдин Джеко ранее выступал за такие клубы, как итальянская «Рома», английский «Манчестер Сити», немецкий «Вольфсбург» и миланский «Интер». Форвард является двукратным чемпионом Англии, чемпионом Германии, обладателем Кубка Англии, двукратным победителем Кубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Кубка английской лиги и победителем Суперкубка Англии.
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