Хавбек «Оренбурга» Башич: Ярошик сказал команде на прощание, что чувствует сожаление

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сообщил, что бывший главный тренер команды Иржи Ярошик выразил сожаление при расставании с оренбуржцами.

«Ярошик сказал на прощание команде, что он чувствует сожаление. Но мы тоже испытывали такие чувства, потому что у нас были хорошие отношения с ним. Но это футбол! Да, его поступок я понимаю. Это было тяжело для него», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Об отставке чешского тренера, который возглавлял «Оренбург» со старта нынешнего сезона, клуб объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых проиграла. Чеха в должности сменил испанец Давид Деограсия.