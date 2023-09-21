Президент «Торпедо» — о посещаемости: наша амбициозная цель — 10 тысяч человек

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о целях по посещаемости в домашних матчах автозаводцев.

«Наша амбициозная цель — 10 тысяч человек. Мы понимаем, что к такой цифре в лучшем случае придём весной, если команда будет показывать хороший, искрометный футбол, который будет привлекать внимание болельщиков. Если будет проделана качественная работа отделом маркетинга и коммерции по привлечению аудитории. При этом можно посмотреть по первым двум матчам в «Лужниках» — мы вышли на показатели в 4 тысячи человек плюс. Играй мы весь сезон в «Лужниках», мы бы осенью точно перешагнули цифру в 5–6 тысяч человек», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Торпедо» набрало 17 очков в десяти встречах. Команда идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.