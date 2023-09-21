Президент «Торпедо» — о посещаемости: наша амбициозная цель — 10 тысяч человек

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о целях по посещаемости в домашних матчах автозаводцев.
«Наша амбициозная цель — 10 тысяч человек. Мы понимаем, что к такой цифре в лучшем случае придём весной, если команда будет показывать хороший, искрометный футбол, который будет привлекать внимание болельщиков. Если будет проделана качественная работа отделом маркетинга и коммерции по привлечению аудитории. При этом можно посмотреть по первым двум матчам в «Лужниках» — мы вышли на показатели в 4 тысячи человек плюс. Играй мы весь сезон в «Лужниках», мы бы осенью точно перешагнули цифру в 5–6 тысяч человек», — приводит слова Савина «Матч ТВ».
В текущем сезоне «Торпедо» набрало 17 очков в десяти встречах. Команда идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.
- 21 сентября 2023
-
23:01
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:06
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
20:01