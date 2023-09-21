«Аль-Хиляль» намерен пригласить Оливера Кана на руководящую должность

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать топ-менеджером аравийского «Аль-Хиляль», сообщает Bild.

По информации немецких СМИ, «Аль-Хиляль» намерен предложить Кану должность в руководстве клуба, и эта информация напрямую перекликается с визитом бывшего игрока сборной Германии (86 матчей) в клуб из Эр-Рияда в середине сентября. Кроме того, сообщается, что ранее немец реализовал некоторые количество футбольных проектов совместно с федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) в 2017 году.

Напомним, в мае мюнхенская «Бавария» решила расстаться с председателем правления Оливером Каном и тогдашним спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. На функционеров возложили ответственность за провалы Кубке Германии и Лиге чемпионов, несмотря на то что красные в итоге выиграли титул чемпиона Германии в последнем туре. Роковым для Кана и Салихамиджича стало решение об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера в марте, за несколько туров до окончания чемпионата.