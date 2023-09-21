«Аль-Хиляль» намерен пригласить Оливера Кана на руководящую должность

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать топ-менеджером аравийского «Аль-Хиляль», сообщает Bild.
По информации немецких СМИ, «Аль-Хиляль» намерен предложить Кану должность в руководстве клуба, и эта информация напрямую перекликается с визитом бывшего игрока сборной Германии (86 матчей) в клуб из Эр-Рияда в середине сентября. Кроме того, сообщается, что ранее немец реализовал некоторые количество футбольных проектов совместно с федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) в 2017 году.
Напомним, в мае мюнхенская «Бавария» решила расстаться с председателем правления Оливером Каном и тогдашним спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. На функционеров возложили ответственность за провалы Кубке Германии и Лиге чемпионов, несмотря на то что красные в итоге выиграли титул чемпиона Германии в последнем туре. Роковым для Кана и Салихамиджича стало решение об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера в марте, за несколько туров до окончания чемпионата.
- 21 сентября 2023
-
23:01
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:06
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
20:01