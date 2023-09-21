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Дубль Банеги и гол Карраско помогли «Аль-Шабабу» разгромить «Аль-Хазм»

Дубль Банеги и гол Карраско помогли «Аль-Шабабу» разгромить «Аль-Хазм»
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Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Шабабом» и «Аль-Хазмом». Встреча прошла в Эр-Рияде. «Аль-Шабаб» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

Счёт был открыт в самом конце первого тайма, когда хозяева выстрелили дуплетом. На 45-й минуте Янник Карраско вывел «Аль-Шабаб» вперёд, отличившись с передачи Эвера Банеги, а на 45+2-й минуте защитник Фаваз Аль-Сагур увеличил преимущество своей команды.

В начале второго тайма Банега довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 66-й минуте гости сумели отыграть один мяч благодаря голу португальца Тозе. В компенсированное время Банега оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Аль-Шабаб» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков после семи встреч. «Аль-Хазм» находится на последней позиции с тремя очками.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
21 сентября 2023, четверг. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Карраско – 45'     2:0 Аль-Сагур – 45+2'     3:0 Банега – 49'     3:1 Тозе – 66'     4:1 Банега – 90+7'    
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