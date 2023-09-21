Дубль Банеги и гол Карраско помогли «Аль-Шабабу» разгромить «Аль-Хазм»

Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Шабабом» и «Аль-Хазмом». Встреча прошла в Эр-Рияде. «Аль-Шабаб» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

Счёт был открыт в самом конце первого тайма, когда хозяева выстрелили дуплетом. На 45-й минуте Янник Карраско вывел «Аль-Шабаб» вперёд, отличившись с передачи Эвера Банеги, а на 45+2-й минуте защитник Фаваз Аль-Сагур увеличил преимущество своей команды.

В начале второго тайма Банега довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 66-й минуте гости сумели отыграть один мяч благодаря голу португальца Тозе. В компенсированное время Банега оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Аль-Шабаб» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков после семи встреч. «Аль-Хазм» находится на последней позиции с тремя очками.