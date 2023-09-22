Экс-игрок «Спартака» Понсе забил победный гол АЕКа в ворота «Брайтона»

В четверг, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы В Лиги Европы между английским «Брайтоном» и афинским АЕКом. Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. Победу со счётом 3:2 одержала команда из Греции.
На 11-й минуте первого тайма счёт открыл бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе. На 30-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота АЕКа, который реализовал бразильский форвард Жоао Педро. Спустя десять минут Мият Гачинович вновь вывел гостей вперёд. Во втором тайме Жоао Педро вновь реализовал удар с 11-метровой отметки. Решающий гол, на 84-й минуте, забил бывший нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе.
В группе В также выступает марсельский «Олимпик» и амстердамский «Аякс».
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