Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Понсе забил победный гол АЕКа в ворота «Брайтона»

Экс-игрок «Спартака» Понсе забил победный гол АЕКа в ворота «Брайтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы В Лиги Европы между английским «Брайтоном» и афинским АЕКом. Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. Победу со счётом 3:2 одержала команда из Греции.

На 11-й минуте первого тайма счёт открыл бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе. На 30-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота АЕКа, который реализовал бразильский форвард Жоао Педро. Спустя десять минут Мият Гачинович вновь вывел гостей вперёд. Во втором тайме Жоао Педро вновь реализовал удар с 11-метровой отметки. Решающий гол, на 84-й минуте, забил бывший нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе.

В группе В также выступает марсельский «Олимпик» и амстердамский «Аякс».

Лига Европы . Группа B. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Окончен
2 : 3
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Сидибе – 11'     1:1 Педро – 30'     1:2 Гачинович – 40'     2:2 Педро – 67'     2:3 Понсе – 84'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android