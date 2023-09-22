«Аякс» и «Марсель» сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Аякс» и французский «Марсель». Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:3.

На 9-й минуте форвард «Аякса» Карлос Боргес вывел хозяев вперёд. На 20-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество «Аякса», но ещё до конца первого тайма гости восстановили равновесие. В составе «Марселя» отличились Жонатан Клосс (23-я) и Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я). На старте второй половины матча Кеннет Тейлор (52-я) снова вывел хозяев вперёд, но не уехать без очков из Амстердама «Марселю» помог всё тот же Обамеянг, оформивший дубль (79-я). Заканчивали игру хозяева в меньшинстве из-за удаления Силвано Воса.

В параллельном матче группы английский «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле уступил команде АЕК (Афины) со счётом 2:3. Неожиданно именно АЕК и возглавил квартет B после первого тура.