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Быстров — о Кокорине: никто на него не давит, получает удовольствие от футбола

Быстров — о Кокорине: никто на него не давит, получает удовольствие от футбола
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по поводу перспектив кипрского «Ариса» в Лиге Европы, а также о форварде клуба Александре Кокорине.

«Солнышко, хорошее погода, всё его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола. Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.

Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там — как повезёт», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев. Единственный мяч гостей забил Александр Кокорин.

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