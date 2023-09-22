Быстров — о Кокорине: никто на него не давит, получает удовольствие от футбола

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по поводу перспектив кипрского «Ариса» в Лиге Европы, а также о форварде клуба Александре Кокорине.
«Солнышко, хорошее погода, всё его устраивает, никто на него не давит, получает удовольствие от футбола. Что касается матча, совершенно разные чемпионаты. В Чехии немало боеспособных коллективов, а на Кипре их недостаточно.
Сможет ли команда Кокорина побороться за Лигу конференций? Почему бы и нет. В домашних матчах они могут набрать какие‑то очки. А там — как повезёт», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев. Единственный мяч гостей забил Александр Кокорин.
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