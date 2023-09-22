Лионель Месси рассказал, чем может заняться после завершения карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, чем может заняться после того, как завершит карьеру.
«Я не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я не хочу об этом думать, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, что делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда, но я не хочу продолжать думать о следующем шаге, а скорее наслаждаюсь им настолько, насколько могу, потому что больше всего я хочу играть. Мне повезло делать работу, которую я люблю, мне нравится её делать, хотя у меня есть обязанности и цели, я всё ещё занимаюсь этим с детства, и мне это нравится».
Что я собираюсь делать? Не знаю, мне нравится всё, что связано с футболом, мне нравится быть с детьми, преподавать, быть спортивным директором, но я не знаю, с чего начать», — приводит слова Месси Infobae.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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