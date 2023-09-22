Быстров дал совет Алексею Миранчуку после матча «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров дал совет российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку после матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Ракувом» (2:0).

«Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером. В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять. Финансовый вопрос? Они же потянули его запросы на один сезон. И если бы были заинтересованы оставить его дальше в аренде, но, видимо, решили по‑другому», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в этой встрече Миранчук вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.

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