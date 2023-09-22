Лионель Месси назвал самые важные завоёванные трофеи

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал самые важные трофеи в своей карьере.
«Золотой мяч» — это хорошее признание, но мне повезло выиграть все: Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это самые важные награды, затем идут индивидуальные награды, хотя быть там и получать их – приятно», — приводит слова Месси AS.
Напомним, Месси является семикратным обладателем «Золотого мяч». В 2023 году он также был номинирован на эту награду.
Напомним, в летнее трансферное окно Месси перешёл в «Интер Майами». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.
Сын Месси пробросил мяч между ног отцу
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