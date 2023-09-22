Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси назвал самые важные завоёванные трофеи

Лионель Месси назвал самые важные завоёванные трофеи
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал самые важные трофеи в своей карьере.

«Золотой мяч» — это хорошее признание, но мне повезло выиграть все: Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это самые важные награды, затем идут индивидуальные награды, хотя быть там и получать их – приятно», — приводит слова Месси AS.

Напомним, Месси является семикратным обладателем «Золотого мяч». В 2023 году он также был номинирован на эту награду.

Напомним, в летнее трансферное окно Месси перешёл в «Интер Майами». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

Материалы по теме
Месси заменили в первом тайме впервые за пять лет. На аргентинца было больно смотреть
Месси заменили в первом тайме впервые за пять лет. На аргентинца было больно смотреть

Сын Месси пробросил мяч между ног отцу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android