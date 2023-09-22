Лука Модрич и Тони Кроос выразили недовольство своим новым статусом в «Реале»

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть мадридский клуб.
Как сообщает Relevo, игровое время Модрича и Крооса сократилось почти вдвое по сравнению с минувшим сезоном, и оба футболиста недовольны таким положением дел. Игроки хотят сохранить ведущие роли в команде. Отмечается, что лично Кроос передумал завершать карьеру не для того, чтобы cтать игроком ротации.
Лука Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Кроос принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Вместе с «Реалом» полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, три раза — чемпионата Испании. В общей сложности Кроос на данный момент завоевал 20 трофеев со «сливочными».
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:
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