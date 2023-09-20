Анчи-тайм «Реала» в действии! Вырвали победу на 90+4-й минуте в Лиге чемпионов

«Реал» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошёл до полуфинала, но вылетел от «Манчестер Сити». Нет сомнений, что теперь Мадрид хочет реабилитироваться и взять трофей. Новый розыгрыш начинался для команды Анчелотти домашней игрой с «Унионом». Не самый грозный, но достаточно тяжёлый соперник.

«Реал» вышел на поле не в идеальном составе. Но на фоне «Униона» даже потеря трёх-четырёх важных игроков не должна становиться критической. Однако по первому тайму сложилось ощущение, что у «Реала» отсутствует половина основного состава. За 45 минут мадридцы нанесли всего один удар в створ. Да, намного чаще «Реал» владел мячом, нежели «Унион» (72% против 28%), но толку от этого почти не было. Берлинцы не освобождали зоны для хозяев, действуя умело в обороне. Главная опасность исходила от Хоселу, пару раз неплохо пробившего головой (один из ударов — как раз единственный в створ). Но явно не такого старта Лиги чемпионов ожидали болельщики «Реала». На «Сантьяго Бернабеу» даже периодически был слышен свист во время владения домашней команды. Жёсткая критика.

Игра вернула к размышлениям по поводу летней трансферной кампании «Реала». Гоняясь за Мбаппе, клуб не имел плана Б на позицию форварда. Одного Хоселу мало, и теперь это сказывается. Мадридцам не хватает элитной «девятки». Схема 4-4-2 с ромбом раскрыла бомбардирские навыки Джуда Беллингема, но это не панацея. Проблема проявилась и в первом тайме.

«Реал» Мадрид — «Унион» — 1:0 Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Вторые 45 минут не сильно изменили картину матча. «Реал» владел мячом, искал варианты для продвижения. Какие-то моменты появлялись, но в целом «Унион» контролировал ситуацию в защите (правда, берлинцы в атаке не показывали совсем ничего). Неплохой шанс выпал Родриго, но бразилец пробил в штангу на 51-й минуте. Вновь полумоменты появлялись у Хоселу, но назвать их убойными нельзя. Анчелотти пытался реагировать заменами, выпуская Крооса, Вальверде и добавляя на фланг Франа Гарсию. Но пробить берлинский «автобус» не выходило.

«Реал» продолжал атаковать до самого конца. Навал на ворота «Униона» не приносил плодов. Встреча катилась к сенсационной ничьей. Мог ли «Унион» стартовать в ЛЧ лучше? Но у Анчелотти же есть Беллингем! На 90+4-й минуте Джуд буквально занёс мяч в ворота берлинцев. Вальверде пробил по воротам, попал в спину Кевина Фолланда, а на отскоке сработал Беллингем. Очередной гол англичанина в сезоне, принёсший «Реалу» победу. «Унион» и так весь матч сидел в обороне, а за оставшиеся пару минут не успел опомниться. Есть первая победа для «Реала» в ЛЧ-2023/2024!

По итогам первого матча мадридцев в Лиге чемпионов важно выделить три тезиса. Первый: у Анчелотти есть проблемы с атакой. Второй: в «Реале» играет новая суперзвезда мирового футбола! Третий: у Мадрида появилась своя версия Ферги-тайм. В своё время «Манчестер Юнайтед» при великом тренере вырывал победы на последних секундах. А у «Реала» теперь Анчи-тайм!