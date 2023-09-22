«Ливерпуль» нашёл замену Мохамеду Салаху в «Реале»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэса.

По информации Fichajes, в случае продажи Салаха в январе «Ливерпуль» попытается приобрести бразильского футболиста у мадридского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к египетскому игроку со стороны саудовского «Аль-Иттихада».

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах уже провёл за «Ливерпуль» пять матчей, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн.