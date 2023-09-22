Дюков признался, что ему по-человечески жаль Рубиалеса

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандальной ситуации экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании. Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», — приводит слова Александра Дюкова ТАСС.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера. В конечном итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.
- 22 сентября 2023
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