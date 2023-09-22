Умер бывший футболист «Урала» Георгий Амиропуло

На 68-м году жизни скончался бывший нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Уралмаш» Георгий Амиропуло. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».
«С прискорбием сообщаем о кончине на 69-м году жизни Георгия Анастасовича Амиропуло. Он был нападающим «Уралмаша» с 1975 по 1977 год. Георгий Анастасович родился в Нижнем Тагиле 1 апреля 1955 года. Первые шаги в футболе делал именно там. Играл в ФК «Уралец», откуда и переехал в Свердловск. Это был техничный форвард, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР Георгий Амиропуло забил два мяча в ворота минского «Динамо». На Центральном стадионе Свердловска тогда присутствовал Лев Яшин, и легендарный вратарь аплодировал уральскому форварду!
По окончании футбольной карьеры Георгий Амиропуло перешёл на тренерскую работу, вплоть до выхода на пенсию был детским наставником.
Прощание с Георгием Амиропуло пройдёт 23 сентября в 12.30 в соборе св. Пантелеимона по адресу: ул. Лучевая, 35. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Георгия Анастасовича», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
- 22 сентября 2023
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