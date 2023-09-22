«Шеффилд Юнайтед» сообщил о смерти 27-летней футболистки основного состава

Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» сообщил о смерти футболистки Мэдди Кьюсак. Девушка скончалась в среду, 20 сентября.
«Это душераздирающая новость для всех на Брэмолл Лейн. Мэдди имела уникальное положение, будучи частью ряда команд «Шеффилд Юнайтед», и пользовалась популярностью у всех, с кем она вступала в контакт. Личность и профессионализм сделали её честью для семьи — её, к сожалению, будет не хватать. Принимая новости и двигаясь вперёд, клуб будет предлагать максимальную поддержку семье, друзьям и коллегам Мэдди», — приводит слова генерального директора Стивена Беттиса пресс-служба клуба.
27-летняя Мэдди являлась игроком женской команды с 2019 года и была руководителем отдела маркетинга футбольного клуба. В прошлом сезоне Кьюсак достигла отметки в 100 матчей за женскую команду «Шеффилд Юнайтед».
- 22 сентября 2023
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