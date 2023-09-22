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Ивич: если кто-то будет указывать, кого выпускать на поле, меня в «Краснодаре» не будет

Ивич: если кто-то будет указывать, кого выпускать на поле, меня в «Краснодаре» не будет
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что лично принимает решение о составе команды на матчи. Специалист подчеркнул, что покинет российскую команду, если ему начнут указывать, какого футболиста выпускать на поле.

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что, если такое произойдёт, меня в «Краснодаре» не будет! В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет моё решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов. Если возможно забить пять мячей, значит, надо это сделать», — приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».

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