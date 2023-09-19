Был хорош и Игорь Лещук, но в серии 11-метровых ему чуть-чуть не повезло.

«Краснодар» от поражения с «Динамо» спас вратарь. Как же много он тащил — даже пенальти!

Не так давно «Краснодар» и «Динамо» устроили мощную голевую перестрелку. В начале августа они впервые схлестнулись в Кубке, тогда встреча завершилась победой команды Марцела Лички со счётом 4:3. Победный гол на шестой добавленной минуте забил Арсен Захарян, который уже в Испании.

Естественно, от новой встречи многие ожидали чего-то подобного. Так как обеим командам было мало что терять. На первое место уже претендовать сложно, ведь без поражений в группе идёт «Спартак». На последнем – «Пари НН» – потенциальный аутсайдер. Так что команды могли не особо париться о результате и показать класс. Им это удалось. С огромным количеством моментов, но без такого же счёта, как летом.

В принципе, на пару голов обе команды наиграли уже в дебютные полчаса. Первый классный шанс создал Александр Кутицкий, который с левого края штрафной по уходящей траектории пульнул в ворота. Станислав Агкацев сделал один из сейвов – они потом станут многочисленными. Вообще, он и Игорь Лещук – герои этой встречи. Парни спасали очень много. Ведь уже следом Кевин Ленини здорово пробил после розыгрыша углового. Показалось, что мяч летит в девятку. Но чуть не повезло.

После взаимных угроз на старте опасность только росла. И «Динамо» выглядело куда агрессивнее. На 16-й минуте Агкацев вновь спас команду после суперудара – теперь уже Ярослава Гладышева. Потом потащил удар Даниила Лесового, но на 21-й минуте сдался. Динамовцы просто задавили.

Лесовой запрессинговал Ленини, покатил на Бителло, а тот быстро сориентировался и ударил в ближний. Вратарь явно не ожидал такого и не смог среагировать. Мяч от штанги влетел в ворота. Это первый гол самого дорогого летнего новичка РПЛ. Уже во втором матче.

После игра чуть успокоилась, но совсем ненадолго. Уже через десять минут включился «Краснодар» – Ахметов классно ушёл от двоих на левом фланге и вырезал на Баньяца. Тот пробил, но снова хорош Лещук.

Уже по первому тайму казалось, что команды наиграли на три-четыре гола. Опаснее и агрессивнее выглядели динамовцы. В этой же роли они начали второй тайм. Гладышев в самом начале мог забивать дважды – сначала «Краснодар» спасла перекладина, а потом вездесущий Агкацев.

Но ближе к середине второй половины хозяева всё же вернулись в игру. Сначала Александр Кокшаров после удара Мозеса Кобнана оказался перед пустыми воротами, но чудом попал в ногу Фабиану Бальбуэне. Однако уже следующая опасная атака стала голевой. Счёт сравнял Кади Боржес после классного выстрела с 23 метров точно в угол.

После – снова куча спасений, причём со стороны обоих вратарей: классно бил Муми Нгамалё, тот же Кади, Сергей Волков запорол шикарный шанс, как и Ленини. Всё шло к серии пенальти, где вратари и должны были финализировать происходящее.

И чуть лучше оказался Агкацев – Станислав потащил два первых удара от Константина Тюкавина и Фёдора Смолова, а у Лещука только один сейв – после выстрела Жоау Батчи. Теперь у «Краснодара» и «Динамо» по пять очков в группе. А их будущее в Кубке России определится в двух оставшихся турах.