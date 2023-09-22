Экс-нападающий «Краснодара» Пикущак: уровень РПЛ упал по качеству игроков
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Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Если сравнивать с годами 5–6 лет назад, то чемпионат России упал в силе. Но российские футболисты получают больше игровой практики. Думаю, подтянутся к уровню. Этот период надо использовать для того, чтобы подтянуть качество и уровень российских игроков. Не скажу, что уровень РПЛ упал по скоростям, скорее, по качеству игроков. Из многих команд ушли легионеры», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, после восьми туров лидером нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги является «Краснодар», набравший 18 очков. Второе текущее место занимает «Зенит» (17), третье — «Крылья Советов» (15).
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