Игрок «Пари НН» Севикян высказался о выборе в пользу сборной Армении

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал, на чём основан выбор в пользу сборной Армении.

«У меня родители армяне. Они из Ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он он немного другой. На нём я разговариваю.

Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на всё лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.

Мне кажется, сердце наталкивало меня (на мысль. — Прим. «Чемпионата») о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — сказал Севикян в «Душевном шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.