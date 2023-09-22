Игрок «Пари НН» Севикян высказался о выборе в пользу сборной Армении
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал, на чём основан выбор в пользу сборной Армении.
«У меня родители армяне. Они из Ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он он немного другой. На нём я разговариваю.
Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на всё лето – к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.
Мне кажется, сердце наталкивало меня (на мысль. — Прим. «Чемпионата») о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — сказал Севикян в «Душевном шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.
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