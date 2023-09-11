Озбилиз — о Севикяне: если принял решение играть за сборную Армении, делай это от сердца

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз заявил, что если хавбек «Пари НН» Эдгар Севикян решил выступать за сборную Армении, то должен думать не о карьере, а о стране.
«Правильно ли поступил Севикян, решив выступать за сборную Армении? Нам нужны хорошие футболисты, но для меня ещё как и для болельщика важно, что если игрок принял решение играть за сборную Армении, то делал это от сердца. Тот же Юра Мовсисян мог играть и за сборную США, но выбрал Армению. У меня был вариант с Нидерландами, но я сам хотел выступать за Армению. Играть за Армению нужно от сердца, думая не о карьере, а о стране. Стоит ли Сперцяну и Тикнизяну уезжать в Европу? Да. Чем больше футболистов у нас будут играть на хорошем уровне в больших клубах Европы, тем лучше будет для роста нашего футбола. Какие чемпионаты надо выбирать? Игроки должны сами решить. Думаю, они могут играть в командах, где принято хорошо обращаться с мячом», — приводит слова Озбилиза «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Севикян сыграл в 10 матчах за «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.
- 11 сентября 2023
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