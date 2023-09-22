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Силкин: «Динамо» получило подзатыльник от «Спартака». После такого всегда хочется реванша

Силкин: «Динамо» получило подзатыльник от «Спартака». После такого всегда хочется реванша
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 23 сентября.

«В таких больших матчах фаворитов никогда не бывает. Даже если команды идут в противоположных частях турнирной таблицы. О таких играх ничего не надо говорить, все всё прекрасно понимают. В недавнем кубковом матче «Динамо» недооценили возможности «Спартака» и получили сильнейший подзатыльник. После такого разгромного поражения всегда хочется взять реванш. Это была очень сильная пощёчина. Уверен, что динамовцы сделают правильные выводы и иначе подойдут к предстоящей игре», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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