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В «Пари НН» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по трём эпизодам матча со «Спартаком»

В «Пари НН» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по трём эпизодам матча со «Спартаком»
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что нижегородский клуб направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отменённый гол в ворота «Спартака» и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», — приводит слова Кондратова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Пари НН» набрал два очка в четырёх матчах и занимает последнее место в группе D Пути РПЛ. «Спартак», набравший 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

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