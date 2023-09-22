В «Пари НН» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по трём эпизодам матча со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что нижегородский клуб направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отменённый гол в ворота «Спартака» и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», — приводит слова Кондратова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Пари НН» набрал два очка в четырёх матчах и занимает последнее место в группе D Пути РПЛ. «Спартак», набравший 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф турнира.