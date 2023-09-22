Игрок «Пари НН» Севикян: мне хотелось бы ещё раз себя попробовать в Европе

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал о желании вернуться играть в Европу.
«Есть ли внутреннее желание попробовать себя ещё раз в Европе? Да. Я там побывал и понимаю, какой там уровень футбола. Если бы была возможность, мне хотелось бы ещё раз себя попробовать (в Европе. — Прим. «Чемпионата»). Но для этого надо очень много работать.
Не хочу смотреть на то, что было несколько недель назад. Нет времени довольствоваться самим собой. Надо продолжать работать, чтобы свои желания и цели воплощать в реальность», — сказал Севикян в выпуске «Душевного шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.
22-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Летом 2022 года истёк срок действия контракта футболиста с испанским клубом.
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