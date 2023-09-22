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Мартинс — об игре с «Динамо»: победа в Кубке нас не расслабит. Дерби не бывают лёгкими

Мартинс — об игре с «Динамо»: победа в Кубке нас не расслабит. Дерби не бывают лёгкими
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался по поводу предстоящего матча 9-го тура РПЛ с «Динамо».

«Удастся ли повторить победу над «Динамо» в матче Кубка России со счётом 4:1 в игре РПЛ? Матч в Кубке с «Динамо» нам действительно удался, но чемпионат — это совсем другое дело. В том числе в плане того, какие игроки выходят на поле. Повторяется одно: нам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы снова набрать три очка. Уверенная победа в матче Кубка точно не может нас расслабить. Дерби не бывают лёгкими.

Почему в двух турнирах результаты пока различаются? Мы одинаково готовимся ко всем матчам Кубка и РПЛ. Конечно, в лиге играем с не меньшей мотивацией, но ряд встреч сложился так, что победить не удалось. Сейчас очень важно сохранить позитивную волну результатов, чтобы продолжить набирать очки в обоих турнирах.

Единственный мяч в кубковом дерби «Спартак» пропустил в эпизоде, где я противостоял своему другу Нгамалё? Да, он в том эпизоде сыграл хитро — совершил неожиданное движение в другую сторону, не в ту, куда я ожидал. Вы правы, мы с Муми вместе играли в Швейцарии за «Янг Бойз», поэтому за пределами поля очень хорошо общаемся. Но в матчах такого уровня о дружбе, естественно, нужно на время забывать. Мы живём в одной башне в Москве-Сити, поэтому нередко пересекаемся. Ходим вместе поесть, прогуляться», — приводит слова Мартинса официальный сайт красно-белых.

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