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Гендиректор «Пари НН»: в следующем году перед нами стоит цель выйти на самоокупаемость

Гендиректор «Пари НН»: в следующем году перед нами стоит цель выйти на самоокупаемость
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о цели вывести клуб на самоокупаемость в 2024 году при благоприятных условиях.

«В этом году мы не самоокупаемые. В следующем году такая цель передо мной стоит как перед генеральным директором. Мы постараемся, конечно, этих показателей достигнуть, но это при благоприятных условиях, если всё пойдёт, как нам бы хотелось. Есть средний план по сценарной линии через год, а есть, к сожалению, пессимистический прогноз. Мы иногда сгущаем краски в оценке нашего финансового развития, но будем стремиться идти по лучшей траектории», – сказал Мелик-Гусейнов в интервью Metaratings.ru.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков.

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