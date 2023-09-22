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Нагельсман: чувствую огромное желание выдержать испытание

Нагельсман: чувствую огромное желание выдержать испытание
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Немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавивший сборную Германии, рассказал о готовности привести команду к успеху на домашнем чемпионате Европы.

«В нашей стране будет проводиться чемпионат Европы. Это нечто особенное, то, что происходит всего раз в несколько десятилетий. Я направлю все ресурсы на то, чтобы команда провела отличный турнир в нашей великой стране. Чувствую огромное желание выдержать испытание. Матч в Дортмунде был началом этого пути. В следующем году мы будем сплочённой командой», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, сегодня, 22 сентября, Нагельсман официально стал главным тренером сборной Германии. 36-летний специалист подписал контракт до 31 июля 2024 года. Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер и тренер Бенджамин Глюк стали помощниками Юлиана на посту главного тренера национальной команды.

Финальный турнир Евро-2024, который станет для Германии домашним, пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матчи чемпионата примут 10 стадионов из десяти городов.

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