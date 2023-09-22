Нагельсман: чувствую огромное желание выдержать испытание

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавивший сборную Германии, рассказал о готовности привести команду к успеху на домашнем чемпионате Европы.
«В нашей стране будет проводиться чемпионат Европы. Это нечто особенное, то, что происходит всего раз в несколько десятилетий. Я направлю все ресурсы на то, чтобы команда провела отличный турнир в нашей великой стране. Чувствую огромное желание выдержать испытание. Матч в Дортмунде был началом этого пути. В следующем году мы будем сплочённой командой», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба немецкого футбольного союза.
Напомним, сегодня, 22 сентября, Нагельсман официально стал главным тренером сборной Германии. 36-летний специалист подписал контракт до 31 июля 2024 года. Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер и тренер Бенджамин Глюк стали помощниками Юлиана на посту главного тренера национальной команды.
Финальный турнир Евро-2024, который станет для Германии домашним, пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матчи чемпионата примут 10 стадионов из десяти городов.
- 22 сентября 2023
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