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Сборная Германии объявила о назначении Нагельсмана на пост главного тренера

Сборная Германии объявила о назначении Нагельсмана на пост главного тренера
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Немецкий специалист Юлиан Нагельсман официально стал главным тренером сборной Германии, сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.

36-летний специалист подписал контракт до 31 июля 2024 года. Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер и тренер Бенджамин Глюк стали помощниками Юлиана на посту главного тренера национальной команды.

10 сентября немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.

Напомним, Нагельсман покинул «Баварию» в марте этого года. На посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель.

Отметим также, что с 14 июня по 14 июля пройдёт финальный турнир Евро-2024, который станет для Германии домашним. Турнир примут 10 стадионов и 10 городов.

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