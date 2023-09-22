Сборная Германии объявила о назначении Нагельсмана на пост главного тренера

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман официально стал главным тренером сборной Германии, сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.
36-летний специалист подписал контракт до 31 июля 2024 года. Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер и тренер Бенджамин Глюк стали помощниками Юлиана на посту главного тренера национальной команды.
10 сентября немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.
Напомним, Нагельсман покинул «Баварию» в марте этого года. На посту главного тренера мюнхенской команды его сменил Томас Тухель.
Отметим также, что с 14 июня по 14 июля пройдёт финальный турнир Евро-2024, который станет для Германии домашним. Турнир примут 10 стадионов и 10 городов.
- 22 сентября 2023
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