Севикян — о домашней арене «Пари НН»: стадион очень удивил, в Испании таких мало

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян высказался о домашнем стадионе команды. По словам футболиста, арена «Нижний Новгород» превосходит большинство стадионов Испании.

«Когда подписывал контракт, приехал на стадион. До этого его никогда не видел, но он меня очень удивил. И со стороны, и внутри выглядит очень красиво. В Испании таких стадионов очень мало.

У «Леванте» была реконструкция, стадион стал чуть посовременнее, но это не сравнится со стадионом в Нижнем Новгороде», – сказал Севикян в выпуске «Душевного шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале лиги.

22-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Летом 2022 года стал игроком нижегородского клуба «Пари НН». В текущем сезоне Эдгар принял участие в 12 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Стадион «Нижний Новгород» был построен 23 марта 2018-го. В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года здесь прошли четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.